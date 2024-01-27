أولمبياد 2024: دموع ومخاوف للعقل المدبر لحفل الافتتاح في باريس

كان توماس جولي المخرج المسرحي المكلّف بتنظيم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس المقررة في يوليو المقبل والذي يتوقع ان يكون الاكثر طموحاً في التاريخ، سعيداً فوق الطبيعة عندما طُلب منه القيام بذلك، حتى أنه اتصل بوالدته وهو يبكي.

شعر جولي، أحد أكثر المخرجين الشباب موهبة في فرنسا، بـ "الدوار" عندما طُلب منه أن يصبح مديراً فنياً للعرض الذي سيقام في الهواء الطلق في نهر السين في الوقت الذي يُقدّر به عدد المشاهدين عبر شاشات التلفزة بالمليارات.

ومهتمه واضحة: التأسيس لحفل سيشهد مرور آلاف الرياضيين عبر نهر السين لمسافة ستة كيلومترات، في سابقة من نوعها حيث سيقام الحفل الافتتاحي خارج الملعب الاولمبي.

لم يكن الرجل الموهوب، والبالغ 42 عامًا بحاجة إلى تطوير مفهوم مذهل فحسب، بل كان عليه التعامل مع جميع المتطلبات الامنية او تلك المتعلقة بالميزانية المالية او بالأطر الهندسية والحياة البرية.

وقال لوكالة فرانس برس في مقابلة هذا الاسبوع "هناك مشكلة بأنّ العمق في نهر السين ليس نفسه في اماكن مختلفة منه".

وتابع "الجسور ليس لها نفس القوة، ولا ضفاف النهر".

وأضاف "الرياح لا تهب بنفس الطريقة اعتمادًا على المكان الذي تتواجد فيه. هناك أماكن تفرخ فيها الأسماك أيضًا، لأننا نحاول عدم إزعاج البيئة الطبيعية".

وبمجرّد ان استوعب الرجل فكرة اختياره، بادر الى تأسيس فريق عمل من المبدعين لتطوير الخطط التي قُدّمت للمعنيين من اللجنة المنظّمة الى الشرطة في وليو الماضي لنيل الموافقة.

وقال "تم إجراء كل هذه المراجعات لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحويل حلمنا إلى حقيقة".

وتابع "لقد اتفقوا جميعًا بالإجماع على حوالي 90 في المئة، لذلك بقي لدي حوالي 10 في المئة من المشروع الذي أحتاج إلى تعديله حسب المطلوب".

هناك عائق رئيسي آخر من شأنه أن يبقي معظم مخرجي المسرح مستيقظين في الليل، حتى لو كان انتاجاً صغيراً.

وشرح "الأمر الاستثنائي في هذا العرض هو أنه لا يمكنك التدرّب عليه في الموقع. في الواقع، لا يمكنك التدرّب عليه ولو مرة واحدة قبل حدوثه".

وسيتم التدرّب على أجزاء من العرض بشكل فردي داخل مستودعات عملاقة، بينما سيتدرّب قباطنة القوارب في مركز للإبحار.

- التنوّع في العرض -

وتتناسب فكرة الحفل في الهواء الطلق مع الرؤية العظيمة لأولمبياد باريس، والتي وعد المنظمون بأنها ستكون "أيقونية" و"ثورية".

عندما سمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفكرة الموكب في النهر مع قرابة الـ 200 قارب، وصف الفكرة بالجنون، قبل ان يوافق عليها بشكل كامل.

يُعتبر حفل أولمبياد بكين عام 2008 الأكثر إثارة في التاريخ، بينما حصل حفل لندن 2012 على تقييمات رائعة لعرضه الجانب غير المألوف لبريطانيا.

وسيسلّط الحدث الرياضي في باريس أيضاً على محطّات تاريخية بما فيها برج إيفل، ميدان الكونكورد وقصر فيرساي.

وبالاضافة الى احتضان الحفل الافتتاحي، سيستخدم نهر السين لمسابقتي الترياثلون والسباحة في المياه المفتوحة إذا سمحت نوعية المياه بذلك.

وكما كان متوقعاً، التزم جولي الصمت بشأن ما يخطط له عندما تكون أنظار العالم، وأنظار ما يصل إلى 600 ألف متفرج سيتواجدون حفل الافتتاح، مصبوبة نحو عمله.

لكنه قدّم بعض التلميحات، حيث يبدو انه عازم على التركيز على التنوّع الحديث في فرنسا موسيقيًا وثقافيًا.

وقال لوكالة فرانس برس "فرنسا هي إديj بياف... إنها أيضا الأوبرا، إنها موسيقى الراب، وهي مجموعة كاملة من الأساليب الموسيقية".

وأضاف: "فرنسا هي الجبن، .

وتابع "الفكرة ليست إبراز هوية ثابتة".

- تقلبات الطقس -

ووفقاً لذلك، يبدو أنه عازم على تجنّب نفس الانتقادات التي وُجّهت إلى جان دوجاردان، الممثل الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم "ذي أرتيست" (الفنان)، والذي أشرف على حفل افتتاح كأس العالم للركبي في سبتمبر الماضي.

وكشف جولي أيضًا أن حفله الذي سيستمر ثلاث ساعات سيكون متنوّعاً بين إلقاء الخطابات والاستعراض والترفيه بدلاً من جعلها أجزاء منفصلة كما هو معتاد.

ونفى جولي اي نية لنقل الحفل من نهر السين الى مكان آخر لأسباب امنية.

الا انّه لم يخف احتمال وجود تعديلات مرتبطة في هذا المجال، في حال تطلّب الامر، مما يزيد من التحديات القائمة امامه.

وشرح "هناك كل أنواع المخاطر: قضية الطقس، وقضية الأمن".

وأضاف "قد تكون هناك موجة حارة أو عاصفة صيفية. هناك الكثير من الخطط".

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