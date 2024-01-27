سام بيلينجز يقود دبي كابيتالز لفوز مهم حافظ به على صدارته لدوري الكريكيت ILT20

(MENAFN
- Al-Bayan)
قاد نجم الكريكيت الدولي الشهير
سام بيلينجز
فريق دبي كابيتالز إلى فوز مريح
على أقوى منافسيه فريق
أبوظبي نايت رايدرز
في منافسات بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت
ILT20 التي تقام منافساتها على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ، التي تنظم من قبل
مجلس دبي للكربكيت
برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وإشراف المجلس العالمي للعبة
ICC.
وبفوز فريق دبي كابيتالز في البطولة التي تشهد مشاركة أقوى 6 فرق محترفة على مستوى العالم ، نجح في تعزيز موقعه في صدارة ترتيب فرق البطولة التي تشهد حضوراً جماهيرياً مميزاً في كافة ملاعب البطولة، وذلك لنجومية وشهرة وتاريخ المشاركين في الحدث الذين يمثلون أشهر منتخبات الكريكيت على مستوى العالم .
تتضمن منافسات النسخة الثانية من البطولة التي تقام برعاية مجموعة موانئ دبي العالمية إقامة
34 مباراة، ويحصل الفائز بلقب الموسم الثاني منها
على جائزة ضخمة بقيمة
700 ألف دولار، بجانب جوائز مالية كبيرة لجميع الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية، وجوائز أخرى للاعبين المميزين، بالإضافة إلى جوائز يومية لأفضل لاعب في كل مباراة بالبطولة بقيمة 1500 دولار.
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