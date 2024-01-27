سام بيلينجز يقود دبي كابيتالز لفوز مهم حافظ به على صدارته لدوري الكريكيت ILT20

قاد نجم الكريكيت الدولي الشهير

سام بيلينجز

فريق دبي كابيتالز إلى فوز مريح

على أقوى منافسيه فريق

أبوظبي نايت رايدرز

في منافسات بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت

ILT20 التي تقام منافساتها على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ، التي تنظم من قبل

مجلس دبي للكربكيت

برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وإشراف المجلس العالمي للعبة

ICC.

وبفوز فريق دبي كابيتالز في البطولة التي تشهد مشاركة أقوى 6 فرق محترفة على مستوى العالم ، نجح في تعزيز موقعه في صدارة ترتيب فرق البطولة التي تشهد حضوراً جماهيرياً مميزاً في كافة ملاعب البطولة، وذلك لنجومية وشهرة وتاريخ المشاركين في الحدث الذين يمثلون أشهر منتخبات الكريكيت على مستوى العالم .



تتضمن منافسات النسخة الثانية من البطولة التي تقام برعاية مجموعة موانئ دبي العالمية إقامة

34 مباراة، ويحصل الفائز بلقب الموسم الثاني منها

على جائزة ضخمة بقيمة

700 ألف دولار، بجانب جوائز مالية كبيرة لجميع الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية، وجوائز أخرى للاعبين المميزين، بالإضافة إلى جوائز يومية لأفضل لاعب في كل مباراة بالبطولة بقيمة 1500 دولار.

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