رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة يفوز بجائزة «إنجاز العمر»

فاز كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بجائزة «إنجاز العمر» المرموقة خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز أريبيان بزنس للإنجاز 2024»، والذي نظمته مجموعة «آي تي بي» الإعلامية في دبي.

وتكرم جوائز الإنجاز، التي تعد من أبرز أحداث «مجلة أريبيان بزنس»، أفضل الشركات والمؤسسات والشخصيات القيادية البارزة التي حققت نجاحات ملفتة وقدمت خدمات رفيعة المستوى في مختلف القطاعات العام الماضي، بما في ذلك تجزئة السفر والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والضيافة وغيرها. ونال ماكلوكلين جائزة الحدث الرئيسية تقديراً لإسهاماته البارزة في قطاع تجزئة السفر في المنطقة وقيادته المميزة لسوق دبي الحرة على مدار أربعة عقود.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال ماكلوكلين: سعيد بأن يتم اختياري للحصول على هذه الجائزة المميزة، وأشكر مجموعة «آي تي بي» الإعلامية ولجنة الحكام على منحي أصواتهم. قد يصعب علي أحياناً تصديق أنني أعمل في سوق دبي الحرة منذ 40 عاماً، عاصرت خلالها النمو الكبير الذي شهدته السوق بالتوازي مع التطور المُلفت لدولة الإمارات. والفضل في هذا الإنجاز يعود بكل تأكيد إلى الدعم الدائم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، وإلى فريق عمل سوق دبي الحرة الرائع، وعائلتي.

حضر مراسم تسلم الجائزة، إلى جانب ماكلوكلين، عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة بمن فيهم صلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس ـ التسويق، وبرنارد كريد، نائب أول الرئيس ــ المحاسبة، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس ـ التجزئة.

كما شهدت الأمسية تقديم جوائز تكريمية أخرى في فئات أخرى مثل جائزة شركة العام للاستدامة، وجائزة شركة العام الناشئة، وجائزة رائد أعمال العام، وجائزة المطور العقاري للعام، وشخصية أعمال العام.

,hlجرى اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم بارزة ضمت مجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين والأكاديميين في الشرق الأوسط، وتم تدقيق العملية خارجياً لضمان نزاهة إجراءات التحكيم والشفافية.

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