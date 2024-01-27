بارالمبية غرب أسيا ترفع علمها في الشارقة

شهد الدكتور طارق سلطان بن خادم ، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة ، الشارقة 2024 مراسم رفع علم "بارالمبية غرب أسيا "، اليوم السبت في نادي الثقة للمعاقين، إيذاناً بانطلاق فعاليات النسخة الرابعة التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال الفترة من 27يناير حتى 3 فبراير القادم .

حضر مراسم رفع علم الدورة كلا من احمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة وعبد الغفور على الرئيسي رئيس اللجنة الإعلامية وحيدر طالب أربيع الأمين العام للإتحاد العالمي للمعاقين .

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا ، على مكانة إمارة الشارقة ودورها الكبير في مناصرة ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم في شتى مجالات الحياة لا سيما الرياضية منها، مشيراً إلى أن استضافة الإمارة لدورة ألعاب غرب أسيا للمرة الثانية في تاريخها يؤكد على هذه المكانة ويعكس قدرتها التنظيمية الكبيرة لاحتضان مثل هكذا أحداث نوعية.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة:" "نأمل أن تشهد الدورة منافسات رياضية شريفة وقوية، تقود اللاعبين المشاركين إلى تحقيق وتحطيم الأرقام القياسية التي تضاف إلى سجلات إنجازاتهم الكبيرة والمرموقة، وهذا عهدنا بأبطالنا وبطلاتنا من ذوي الإعاقة الذي نثق بقدراتهم وامكاناتهم لإحراز مراكز متقدمة في المنافسات، الذين لطالما رفعوا اسم بلادهم عالياً في جميع المناسبات الرياضية التي خاضوها".

وأثنى الدكتور طارق بن خادم ، على الدور الذي يلعبه اتحاد غرب أسيا في توفير شتى أصناف الرعاية والدعم لدول غرب أسيا ، حيث توجّه بالشكر لرئيس الاتحاد الدكتور عبد الرزاق بن رشيد على جهوده الداعمة، كما قدّم التحية لجميع الجهات التي بذلت مختلف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى البطولة.

وبدوره قال أحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة :" شهدنا اليوم رفع علم الدورة الأهم من نوعها على مستوى دول غرب أسيا ، لنكون على موعد مع منافسات رياضية نأمل بأن تكون على قدر الطموحات، وتعكس المستويات الفنية التي يمتلكها جميع اللاعبين الذين جاءوا للمشاركة إلى جانب أبطالنا الإماراتيين أصحاب الإنجازات الكبيرة على صعيد رياضة ذوي الإعاقة، ممن ترجموا عزيمتهم إلى انتصارات واضحة، استطاعت أن تنقل رسالة مهمة مفادها أن لا هزيمة مع العزيمة والانتصار هو الإصرار".

وتابع رئيس اللجنة التنفيذي للدورة ": ننعم في إمارة الشارقة برعاية كريمة ودعم متواصل يوليه نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لهذه الفئة المهمة من المجتمع، التي تمتلك البنية التحتية المتطورة باتت واحدة من المدن العالمية الصديقة

للمعاقين، ومسرحاً مثالياً لمثل هكذا أحداث رياضية نسعى من خلالها إلى تأكيد دور الشارقة على خارطة رياضة ذو الإعاقة بمختلف أشكالها وتنوعاتها، إلى جانب حرصنا على الخروج بالدورة بما يليق بمكانة الإمارة وسمعتها إقليمياً وعالمياً" ولهذا كان اختيار وسم سلطان مستدام عرفانا من فرسان الإرادة لما يقدمه حاكم الشارقة في تمكينهم بالمجتمع ..



الجدير بالذكر أن الدورة تشهد تواجد 513 مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية ، يتنافسون في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة الطاولة، ، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز