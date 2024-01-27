مصر تستورد 7 ملايين طن من القمح في 2024



قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي إن مصر ستستورد حوالي سبعة ملايين طن من القمح في عام 2024.

وذكر أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.

وقال في بيان إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 أشهر.

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