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مصر تستورد 7 ملايين طن من القمح في 2024

1/27/2024 8:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي إن مصر ستستورد حوالي سبعة ملايين طن من القمح في عام 2024.

وذكر أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.

وقال في بيان إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 أشهر.

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