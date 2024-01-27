مصر تستورد 7 ملايين طن من القمح في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي إن مصر ستستورد حوالي سبعة ملايين طن من القمح في عام 2024.
وذكر أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.
وقال في بيان إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 أشهر.
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