أعطت المشجعين الكثير للحديث عنه..إحصائيات وأرقام من دور المجموعات في كأس آسيا AFC قطر 2023



بعد 36 مباراة و87 هدفاً، نجح 16 فريقاً في حجز أماكنهم بالمرحلة التالية من المنافسة، حيث اختتمت مباريات دور المجموعات في كأس آسيا AFC قطر 2023، والتي أعطت المشجعين الكثير للحديث عنه خلال الأسبوعين الماضيين.

وتبدأ مباريات دور الـ16 يوم الأحد بلقاء أستراليا مع إندونيسيا على ستاد جاسم بن حمد، ولكن مع انقشاع الغبار بعد مباريات دور المجموعات، يقوم الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستعراض دور المجموعات من البطولة القارية من خلال إلقاء نظرة أقرب على بعض الحقائق والإحصائيات الرئيسية التي برزت في المباريات.

غزارة في الأهداف

تم تسجيل إجمالي 87 هدفاً في 36 مباراة خلال دور المجموعات على مدار 14 يوماً في النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا، بمتوسط 2.4 هدف في المباراة الواحدة. وقد شهدت الجولة الأولى أكبر عدد من الأهداف بمجموع 37 هدفاً، وكان فوز الأردن 4-0 على ماليزيا في المباراة الافتتاحية هو أكبر هامش فوز حتى الآن.



سجلت اليابان وكوريا الجنوبية والعراق أكبر عدد من الأهداف بواقع 8 أهداف لكل منها، بينما سجلت إيران 7 أهداف لتتأهل عن المجموعة الثالثة.

صدارة الهدافين

يتصدر المهاجم العراقي أيمن حسين ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف بعد دور المجموعات. وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً هدفاً عند فوز أسود الرافدين على إندونيسيا 3-1 في المباراة الافتتاحية، قبل أن يسجل هدفين مرتين على التوالي في الانتصارات على اليابان بطلة آسيا أربع مرات وفيتنام.



ويأتي في المركز الثاني كل من القطري أكرم عفيف، والياباني أياسي أويدا، والكوري الجنوبي لي كانغ-إين، بمجموع ثلاثة أهداف لكل منهم.

نجوم التمرير

خلال دور المجموعات كان قلب الدفاع الأسترالي هاري سوتار صاحب المجموع الأول في التمريرات، بمجموع 314 محاولة تمرير، وبمعدل نجاح 82.5%، ويأتي لاعب خط وسط جمهورية كوريا هوانغ إين-بيوم في المركز الثاني بمجموع 271 تمريرة، وهو أيضاً صاحب أعلى مجموع تمريرة في نصف ملعب الخصم (176 تمريرة)، بينما يحتل الياباني واتارو إيندو المركز الثالث بمجموع 269 تمريرة.

ومن بين المنتخبات المشاركة، حققت كوريا الجنوبية أكبر عدد من التمريرات حتى الآن بواقع 2099 تمريرة، تليها اليابان (2005) والسعودية (1949).

أبرز حراس المرمى

حقق حارس مرمى الإمارات خالد عيسى أكبر عدد من التصديات في دور المجموعات، حيث تصدى حارس مرمى نادي العين لـ12 تسديدة، بما في ذلك حرمان تامر صيام من ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية.



واحتل الطاجيكي رستم ياتيموف والأردني يزيد أبو ليلى والهندي غوربريت سينغ ساندو والماليزي شيحان حازمي المركز الثاني بمجموع 11 تصدياً لكل منهم، وتمتع يتيموف بأعلى نسبة تصدي (85٪) بينهم.

شباك نظيفة

كان منتخبا قطر المضيف وحامل اللقب، وتايلاند، هما الفريقان الوحيدان اللذان لم تستقبل شباكهما أي هدف في دور المجموعات. وبينما حققت قطر انتصارات على طاجيكستان ولبنان والصين، فقد فازت تايلاند على قرغيزستان 2-0 قبل أن تتعادل مع عمان والسعودية بدون أهداف وتتأهل.



في المقابل استقبلت شباك أستراليا وأوزبكستان والسعودية وسوريا والصين هدفاً واحداً فقط لكل منها، وحافظت على نظافة شباكها مرتين في مبارياتها في دور المجموعات.

نجوم صناعة الفرص

تصدر الثنائي الكوري الجنوبي لي كانغ-إين ولي جاي-سونغ الترتيب عندما يتعلق الأمر بصناعة الفرص، بمجموع تسع فرص للأول وثمانية للثاني، حيث ساهما في تأهل محاربو التايغوك إلى دور الـ16 بعد أن حلوا وصيفين للبحرين في المجموعة الخامسة.



كما صنع مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين ثماني فرص أيضاً (سبعة منها جاءت من اللعب المفتوح)، وقد ساهم حتى الآن في صناعة هدفين للمنتخب الفلسطيني.

قلاع دفاعية

ونجح البطاط أيضاً في التفوق بأكبر عدد من التدخلات خلال دور المجموعات، حيث قام الظهير البالغ من العمر 30 عاماً بعمل 18 تدخلاً تفوق في 12 منها. وفي المقابل تفوق لاعب خط الوسط المهاجم الكوري لي جاي-سونغ في 10 من أصل 12 تدخلاً.

واحتل الإندونيسي مارسيلينو فردينان المركز الثالث من حيث عدد التدخلات الناجحة، حيث فاز بنصف التدخلات الـ16 التي حاولها في المباريات الثلاث الأولى.

نجوم المراوغة

برز العُماني صلاح اليحيائي على صعيد المراوغة، حيث حاول وأكمل مراوغات أكثر من أي لاعب آخر خلال مباريات دور المجموعات، بعدما قام بمحاولة 29 مراوغة، وأكمل 18 منها، بمعدل نجاح 62%.



وجاء الكوري لي كانغ-إين في المركز الثاني، حيث أكمل 12 مراوغة من أصل 25 محاولة، بينما سجل كل من الأسترالي رايلي ماكغري والأردني علي علوان ولاعب هونغ كونغ إيفرتون كامارغو، تسع مراوغات ناجحة لكل منهم خلال المباريات الثلاث بدور المجموعات.

السيطرة على الكرة

استمتعت كوريا الجنوبية بأكبر قدر من الاستحواذ على الكرة خلال الجولات الثلاث، حيث بلغ معدل نسبة استحواذها 73% خلال مبارياتها أمام البحرين والأردن وماليزيا.



وتحتل السعودية المركز الثاني بنسبة استحواذ 70%، بينما تحتل اليابان المركز الثالث بنسبة 66%، وكان الكوريون أيضاً هم الفريق الذي استحوذ على الكرة بأعلى نسبة في مباراة واحدة، حيث سيطروا على الكرة بنسبة 82% خلال التعادل 3-3 مع ماليزيا.

نجم المواجهات الفرية



نجح المهاجم اللبناني عمر بوجيل في التفوق بأكبر عدد من المواجهات الفردية خلال دور المجموعات، حيث نجح في 34 من أصل 64 مواجهة فردية شارك فيها، كما نجح لاعب نادي ويمبلدون في التفوق بمجموع 26 كرة عالية.

واحتل العماني اليحيائي ولاعب هونغ كونغ مات أور المركز الثاني، حيث تفوقا في 33 مواجهة فردية، علماً بأن أور تفوق أيضاً في 30 من أصل 58 صراع على كرة عالية.





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