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تطورات الحالة الصحية لتشارلز الثالث بعد الخضوع لإجراء طبي

1/27/2024 7:21:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يقضي ملك بريطانيا تشارلز الثالث يومه الثاني في المستشفى، عقب الخضوع لعلاج طبي لإصابته بتضخم البروستاتا.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الملك شوهد وهو يدخل مستشفى لندن كلينيك في وسط العاصمة البريطانية صباح أمس الجمعة، وكانت الملكة كاميلا بجواره. وهذه هي نفس المستشفى التي تعالج فيها أميرة ويلز كيت ميدلتون عقب الخضوع لجراحة في المعدة.

وزار تشارلز زوجة نجله التي ترقد في المستشفى لليوم الثاني عشر ،عقب الخضوع لجراحة كبيرة ناجحة الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام سابقا إن الملك "دخل مستشفى بلندن للخضوع لعلاج طبي مقرر".

وأضاف المتحدث "يود جلالته أن يشكر كل من بعثوا له بتمنياتهم الطيبة على مدار الأسبوع الماضي، وهو سعيد بمعرفة أن تشخصيه له أثر إيجابي على رفع الوعي الصحي".

ومن غير المعروف المدة التي سوف يمكثها تشارليز في المستشفى، ولكن التقارير تفيد بأنه يمكن أن يظل هناك على مدار مطلع الأسبوع.

وتم تشخيص حالة تشارلز بأنها حميدة في 17
يناير أثناء إقامته في بيركهول باسكتلندا، بعد إجراء فحص طبي بسبب ظهور أعراض.

ومن المفهوم الملك أراد مشاركة تفاصيل حالته لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون من أعراض على الخضوع للفحص الطبي.

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