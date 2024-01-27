الإمارات للخدمات الصحية: 12 ألف مستفيد من حملة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة



كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن استفادة 12,018 متعاملاً من الحملة التي تم تنظيمها للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتي استمرت قرابة شهر في 19 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها وذلك بالتعاون مع شركتي "فياتريس" و"ماجنتا".

يأتي تنظيم الحملة في إطار جهود المؤسسة الساعية إلى تعزيز أساليب وجودة الحياة الصحية من خلال برامج الوقاية العامة وتطوير واقع الرعاية الصحية والارتقاء بها من خلال الحث على اتخاذ تدابير الصحة العامة الوقائية وتشجيع الأفراد نحو المبادرة إلى إجراء الفحوصات الصحية الدورية بما يساهم في زيادة الوعي حول خطورة الأمراض المزمنة.

وتهدف حملة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتي أشرفت على تنفيذها شركة "ماجنتا" إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة التي ليس لها أعراض واضحة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والحالات المتعلقة بإرتفاع الكولسترول في الدم وأمراض القلب ومنع بداية أو تقدم الأمراض المرضية من خلال تقديم خدمات الفحص الشاملة في مراكز الرعاية الأولية، فضلاً عن تحديد المخاطر الصحية في وقت مبكر وتقديم الإجراء الصحي في الوقت المناسب وتوعية وتثقيف المجتمع بالأمراض المزمنة الشائعة في الدولة وتعزيز ثقافة الكشوفات الدورية والفحوصات للكشف المبكر علاوة على التقليل من عبء الأمراض وتكاليف الرعاية الصحية من خلال التدخل المبكر.

وأعرب الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن ثقته في الأثر الإيجابي من هذا التعاون المشترك، مشيراً إلى أن 12,018 متعاملاً استفاد من حملة الكشف المبكر للأمراض المزمنة، حيث تمثل الحملة خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال مسيرتها بهدف تعزيز جودة وأداء والرعاية الصحية الوقائية في المجتمع، مشدداً على التزام المؤسسة بتعزيز ثقافة الصحة الوقائية وتوفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية الشاملة وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع.

وقال تامر السلاب رئيس شركة "ڤياتريس" لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي " تعاوننا مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية يعزز التزامنا المشترك بالرعاية الصحية ويشجع على اتخاذ التدابير الوقائية من خلال توفير الفحص المبكر بهدف تمكين الأفراد من الاعتناء بصحتهم وسلامتهم".

وأوضح الدكتور زاهد السبتي الرئيس التنفيذي لـ"ماجنتا" أن الشركة فخورة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تنفيذ هذه المبادرة الحيوية التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع، مؤكداً النجاح الكبير الذي أثمرته بالإستناد إلى خبرات وكفاءات الكوادر الطبية داعياً جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة الفعالة في هذه الحملات التوعوية لما لها من أهمية بالغة في تقديم مجتمع يتمتع بصحة أفضل ووعي حول الرعاية الصحية المبتكرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز