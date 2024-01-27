تشييع جثمان الشهيد قسام ياسين إلى مثواه الأخير في دير أبو ضعيف بجنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN-شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاما)، إلى مثواه الأخير في قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجاب فيه شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ثم توجهوا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل الصلاة عليه في مسجد القرية، ومن ثم مواراته الثرى في المقبرة.

ونعت حركة فتح اقليم جنين وفصائل العمل الوطني الشهيد ياسين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الليلة الماضية، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القرية.