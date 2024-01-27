الخارجية تستنكر سماح البيرو لأحد مواطنيها بالمشاركة بحرب الابادة ضد شعبنا وتدعوها للتراجع

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة ما جاء في بيان وزارة خارجية جمهورية البيرو، واعتبرته خروجا عن الاعراف المتبعة والقوانين الناظمة للعلاقات بين الدول، والذي تقر من خلاله انها تسمح لمواطنيها المشاركة في حرب الابادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، أن هذا الموقف تجلى من خلال الجندي الاسرائيلي يوفال لوبيز، الذي يحمل الجنسيتين، البيروفية والإسرائيلية، حيث أعربت حكومة البيرو عن تعازيها بوفاة هذا الجندي.

وجددت الدعوة لكافة الدول للتأكد من حاملي جنسيتها في دولة الاحتلال، واحتمالية مشاركتهم في هذه الجرائم، معتبرة أن مشاركة حملة جنسيات هذه الدول بالعدوان على غزة تعني مشاركة هذه الدول بشكل مباشر في هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي قبلت فيه محكمة العدل الدولية النظر في قيام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بارتكاب ابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقامت بالأمس بفرض تدابير مؤقتة تشمل الامتناع عن قتل أي فلسطيني والامتناع عن التسبب بأي أذى جسدي، أو نفسي، وإلزام الجيش الاسرائيلي بذلك، كانت تتوقع دولة فلسطين من حكومة البيرو ان تسحب الجنسية من الجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسيتها ومحاكمتهم، بدلا من تقديم التعازي لهم بعد مماتهم وتمجيدهم.

واعتبرت دولة فلسطين ان هذه الاوقات مفصلية في تحديد مواقف الدول الفعلية من الانسانية والتزامها تجاه القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

ودعت جمهورية البيرو إلى ان تراجع مواقفها وان تحدد حاملي جنسيتيها الذين يرتدون زي جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون السلاح في وجه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويشاركون في ارتكاب ابادة جماعية بحقهم، لسحب الجنسية منهم فورا، والبدء في محاكمتهم على جرائمهم.