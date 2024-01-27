الخارجية تستنكر سماح البيرو لأحد مواطنيها بالمشاركة بحرب الابادة ضد شعبنا وتدعوها للتراجع

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة ما جاء في بيان وزارة خارجية جمهورية البيرو، واعتبرته خروجا عن الاعراف المتبعة والقوانين الناظمة للعلاقات بين الدول، والذي تقر من خلاله انها تسمح لمواطنيها المشاركة في حرب الابادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، أن هذا الموقف تجلى من خلال الجندي الاسرائيلي يوفال لوبيز، الذي يحمل الجنسيتين، البيروفية والإسرائيلية، حيث أعربت حكومة البيرو عن تعازيها بوفاة هذا الجندي.
وجددت الدعوة لكافة الدول للتأكد من حاملي جنسيتها في دولة الاحتلال، واحتمالية مشاركتهم في هذه الجرائم، معتبرة أن مشاركة حملة جنسيات هذه الدول بالعدوان على غزة تعني مشاركة هذه الدول بشكل مباشر في هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي قبلت فيه محكمة العدل الدولية النظر في قيام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بارتكاب ابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقامت بالأمس بفرض تدابير مؤقتة تشمل الامتناع عن قتل أي فلسطيني والامتناع عن التسبب بأي أذى جسدي، أو نفسي، وإلزام الجيش الاسرائيلي بذلك، كانت تتوقع دولة فلسطين من حكومة البيرو ان تسحب الجنسية من الجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسيتها ومحاكمتهم، بدلا من تقديم التعازي لهم بعد مماتهم وتمجيدهم.
واعتبرت دولة فلسطين ان هذه الاوقات مفصلية في تحديد مواقف الدول الفعلية من الانسانية والتزامها تجاه القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
ودعت جمهورية البيرو إلى ان تراجع مواقفها وان تحدد حاملي جنسيتيها الذين يرتدون زي جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون السلاح في وجه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويشاركون في ارتكاب ابادة جماعية بحقهم، لسحب الجنسية منهم فورا، والبدء في محاكمتهم على جرائمهم.
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