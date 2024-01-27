مساع إسرائيلية لمنع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قال وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، السبت، إن اسرائيل ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك إثر اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بـ"الضلوع" في هجمات السابع من أكتوبر.

وكتب كاتس عبر منصة إكس، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه "سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية".

وكانت "أونروا" قد أعلنت،

الجمعة، طرد موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في هجوم حركة حماس، الذي أودى بحياة نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء والأطفال، بحسب الأرقام الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الأممية أن السلطات الإسرائيلية "قدمت معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم السابع من أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيان: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".