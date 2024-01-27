أمبري: تبادل إطلاق نار بين زورق وناقلة بضائع قبالة سواحل عُمان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بريطانيا/PNN-قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، إن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة، تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير، بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.
وقالت أمبري في مذكرة "اقترب الزورق لمسافة 300 متر، قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.
وكان الجيش الأميركي، قد أعلن بوقت سابق السبت، أنه دمّر صاروخا مضادا للسفن كان موجها صوب البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق، من قبل جماعة الحوثي اليمنية المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن الصاروخ "كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
ووقعت الضربة الأميركية عند الساعة 3:45 صباحا بتوقيت صنعاء (00:45 بتوقيت غرينتش) السبت، وفقا بيان "سنتكوم".
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