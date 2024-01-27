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أمبري: تبادل إطلاق نار بين زورق وناقلة بضائع قبالة سواحل عُمان

1/27/2024 7:11:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، إن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة، تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير، بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.

وقالت أمبري في مذكرة "اقترب الزورق لمسافة 300 متر، قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.

وكان الجيش الأميركي، قد أعلن بوقت سابق السبت، أنه دمّر صاروخا مضادا للسفن كان موجها صوب البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق، من قبل جماعة الحوثي اليمنية المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن الصاروخ "كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

ووقعت الضربة الأميركية عند الساعة 3:45 صباحا بتوقيت صنعاء (00:45 بتوقيت غرينتش) السبت، وفقا بيان "سنتكوم".

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