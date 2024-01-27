شرب القهوة على معدة خالية.. هل يضر بصحتك؟

MENAFN - Palestine News Network ) /PNN/أشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، السبت، إلى أن شرب القهوة على معدة خالية من غير المرجح أن يتسبب في مشاكل صحية، لكن هناك بعض الأشخاص عليهم توخي الحذر.

وقالت أستاذة علم وظائف الأعضاء بجامعة كاليفورنيا، كيم باريت، إن تناول القهوة على معدة فارغة "سيفاقم الأعراض للأشخاص الذين يمتلكون معدة حساسة، أو من لديهم استعداد لحالات مرضية مرتبطة بالجهاز الهضمي مثل الارتجاع المعدي المريئي، أو من يعانون من تلف في بطانة المعدة".

وأضافت باريت أنه يجب الحذر من الكافيين بشكل عام، حيث عادة ما يكون الكورتيزول (هرمون يسبب التوتر ومسؤول عن استجابة الشخص للقتال أو الهروب) في أعلى مستوياته في الصباح، وربما تتسبب جرعة الكافيين الزائدة من تأثير هذا الهرمون.

فيما ذكرت المتخصصة في علم التغذية في مستشفى كليفلاند كلينيك، كورتني ديلبرا، للصحيفة، أن الكورتيزول يمكنه رفع مستويات السكر في الدم، وربما على المصابين بمرض السكري الراغبين في تناول قهوتهم، أن يدمجوا البروتين مع الكربوهيدرات في وجبتهم الصباحية، لموازنة مستويات السكر في الدم.

وأظهرت أبحاث أن القهوة يمكن أن تكون محفزة لحموضة المعدة، لكن من غير المرجح أن يمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لأغلب الناس، وفق "واشنطن بوست".

وأشارت دراسة أجريت على 8 آلاف شخص سليم، أنه لا صلة كبيرة بين استهلاك القهوة و4 اضطرابات رئيسية في الجهاز الهضمي العلوي، بما في ذلك القرحة ومشاكل المرئ.

ويتكون الجهاز الهضمي العلوي من المريء (عبارة عن أنبوب عضلي يربط ما بين الحلق والمعدة)، والمعدة، والاثني عشر (الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

وقالت باريت إن المعدة "مجهزة جيدا لحماية نفسها"، مضيفة أن القهوة "من غير المرجح أن تدمر بطانة المعدة ما لم يكن هناك مرض أساسي".

ويمكن العمل على تجنب أي أعراض محتملة لتناول القهوة على معدة خالية، مثل تناول القهوة الأغمق، حيث تميل إلى تحفيز إفراز حمض المعدة.

وبحسب خبراء، نقلت عنهم صحيفة واشنطن بوست، فإن القهوة الباردة تكون تركيزات المركبات الحمضية فيها أقل من المشروب الساخن.

كما أن إضافة الحليب أو الكريمة إلى القهوة، يساعد في تخفيف الحمض الموجود في المعدة.