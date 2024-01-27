اعتقال 20 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون بالضفة

اعتقال 20 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون بالضفة
التاريخ
1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ صباح أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.
وكان الجيش الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية وفجر اليوم اقتحامات جديدة شملت قلقيلية ونابلس وأريحا ورام الله.
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