الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم الجلزون شمال رام الله

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم الجلزون شمال رام الله
التاريخ
1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجد مهدي الرمحي (29 عاما)، وذلك عقب دهم منزله، وتفتيشه.
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