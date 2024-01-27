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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم الجلزون شمال رام الله

1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجد مهدي الرمحي (29 عاما)، وذلك عقب دهم منزله، وتفتيشه.




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