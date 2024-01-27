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نجمة 'ذا فويس' تدخل القفص الذهبي -فيديو

1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت نجمة برنامج "ذا فويس" شيماء عبد العزيز القفص الذهبي تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها، وفق ما أعلنت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونشرت عبد العزيز فيديو وثّق لحظة عقد قرانها من دون الكشف عن هوية عريسها الذي أخفت وجهه، معلقةً بقولها: "الحمد لله، أحسن خبر في يوم ميلادي".


لها

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