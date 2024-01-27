نجمة 'ذا فويس' تدخل القفص الذهبي -فيديو
التاريخ
1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت نجمة برنامج "ذا فويس" شيماء عبد العزيز القفص الذهبي تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها، وفق ما أعلنت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونشرت عبد العزيز فيديو وثّق لحظة عقد قرانها من دون الكشف عن هوية عريسها الذي أخفت وجهه، معلقةً بقولها: "الحمد لله، أحسن خبر في يوم ميلادي".
لها
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