روسيا تحيي الذكرى الـ80 لفك الحصار عن لينينغراد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لفك حصار قوات ألمانيا النازية عن مدينة لينينغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى.
ووضع بوتين زهورا على النصب التذكاري "حجر الحدود" في منطقة نيفسكي بياتاتشوك قرب بطرسبورغ – وهو موطئ القدم على الضفة اليسرى لنهر نيفا، الذي أصبح رمزا لصمود وشجاعة الجنود السوفييت في معركة لينينغراد، ولعب دورا محوريا في نجاح عملية اختراق حصار المدينة في يناير 1943.
RT
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