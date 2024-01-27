Saturday, 27 January 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تحيي الذكرى الـ80 لفك الحصار عن لينينغراد

1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لفك حصار قوات ألمانيا النازية عن مدينة لينينغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى.


ووضع بوتين زهورا على النصب التذكاري "حجر الحدود" في منطقة نيفسكي بياتاتشوك قرب بطرسبورغ – وهو موطئ القدم على الضفة اليسرى لنهر نيفا، الذي أصبح رمزا لصمود وشجاعة الجنود السوفييت في معركة لينينغراد، ولعب دورا محوريا في نجاح عملية اختراق حصار المدينة في يناير 1943.

RT

MENAFN27012024000208011052ID1107775288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث