المقاومة تستهدف دبابة وناقلة جند إسرائيليتين

المقاومة تستهدف دبابة وناقلة جند إسرائيليتين
التاريخ
1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها استهدفت دبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف "آر بي جي"، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت السرايا أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال غرب وجنوب خان يونس، كما قالت إنها قصفت مستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية.
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