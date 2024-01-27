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المقاومة تستهدف دبابة وناقلة جند إسرائيليتين

1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها استهدفت دبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف "آر بي جي"، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت السرايا أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال غرب وجنوب خان يونس، كما قالت إنها قصفت مستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية.


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