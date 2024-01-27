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يسرا تتحدث عن الفنانة التي تنافسها في السينما

1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانه يسرا عن الفنانة الوحيدة التي تنافسها حالياً في السينما، مؤكدة خلال احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "ليلة العيد"، أنه لا يوجد إلا منافسة وحيدة لها في الفترة الحالية.
وقالت يسرا: "أنا بنافس يسرا بنافس نفسي فقط"، مضيفة: "السينما كانت وحشاني بشكل كبير وسعيدة بطرح "ليلة العيد" بدور العرض السينمائي.


وكانت يسرا وصنّاع فيلم "ليلة العيد" قد احتفلوا بالعرض الخاص له في إحدى دور سينما أكتوبر، بعد تأجيلات متكرّرة رغم انتهاء تصويره منذ سنوات طويلة.


وحضر العرض الخاص للفيلم كلٌ من: يسرا وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح والمؤلف أحمد عبد الله والمنتج أحمد السبكي.

لها

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