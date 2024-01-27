الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بحماية دولية لمقره بخان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بحماية دولية لمقره بخان يونس
التاريخ
1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الهلال الأحمر الفلسطيني" ان الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمنا والجرحى والمرضى والنازحين في مقرنا بخان يونس".
وتابع :" نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقرنا وطواقمنا في مدينة خان يونس".
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