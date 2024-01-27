بيسكوف: روسيا تعمل لإنشاء نظام جديد للعلاقات الاقتصادية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، إن السلطات الروسية تعمل على إنشاء نظام جديد للعلاقات الاقتصادية.



ووفقا لتأكيدات الصحيفة الأمريكية، "تبدو روسيا واثقة بشكل متزايد من أن تعزيز العلاقات مع الصين والجنوب العالمي، سيسمح لها بتحدي النظام المالي الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة".

ولكن بيسكوف شدد للصحيفة على أن روسيا الاتحادية، لا تعمل لتقويض الهيمنة الأمريكية.



وأشار ممثل الكرملين إلى أن موسكو تريد إيجاد بدائل للنظام المالي العالمي السائد حاليا.



وأكد بيسكوف أن روسيا "تبني منظومة جديدة لعلاقات اقتصادية، لأنه تبين أن النظام المالي والاقتصادي السابق يفتقر للثقة وكاذب وخطر".

RT