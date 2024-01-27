عاجل المصفاة: تعبئة نحو 1.4 مليون أسطوانة غاز خلال أسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث، منذ السبت الماضي وحتى اليوم السبت، 1401003 أسطوانات.
وبحسب شركة مصفاة البترول الأردنية، توزعت تعبئة الأسطوانات على النحو الآتي: السبت الماضي 144498أسطوانة، والأحد 136752، والاثنين 139962، والثلاثاء 160479، والأربعاء 208526، والخميس 189973، والجمعة 195813، واليوم السبت متوقع تعبئة 225000.
وأكدت الشركة توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة.
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