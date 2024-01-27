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عاجل المصفاة: تعبئة نحو 1.4 مليون أسطوانة غاز خلال أسبوع

1/27/2024 7:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث، منذ السبت الماضي وحتى اليوم السبت، 1401003 أسطوانات.


وبحسب شركة مصفاة البترول الأردنية، توزعت تعبئة الأسطوانات على النحو الآتي: السبت الماضي 144498أسطوانة، والأحد 136752، والاثنين 139962، والثلاثاء 160479، والأربعاء 208526، والخميس 189973، والجمعة 195813، واليوم السبت متوقع تعبئة 225000.

وأكدت الشركة توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة.


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