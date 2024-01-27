خمسة شهداء في قصف الاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد خمسة فلسطينيين ، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة، وجنوب القطاع.
وأفادت مصادر طبية، بأن ثلاثة شهداء ارتقوا بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة.
ونُقل جثماني شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.
كما دُفنت جثامين عدد من الشهداء في محيط مدرسة فلسطين في خان يونس، جراء محاصرتها من قبل قوات الاحتلال.
وفا
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