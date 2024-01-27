خمسة شهداء في قصف الاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد خمسة فلسطينيين ، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة، وجنوب القطاع.



وأفادت مصادر طبية، بأن ثلاثة شهداء ارتقوا بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة.



ونُقل جثماني شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.



كما دُفنت جثامين عدد من الشهداء في محيط مدرسة فلسطين في خان يونس، جراء محاصرتها من قبل قوات الاحتلال.



وفا