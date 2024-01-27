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إيران تعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

1/27/2024 6:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، دليل على الجرائم الدولية التي تحدث في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إنه "على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، جاء متأخرا إلا أنه دليل على الواقع المرير الذي يحدث في القطاع، وبمثابة مثال على الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية".


وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.


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