خبيرة: أخطاء مكياج شائعة قد تزيد من شيخوخة وجهك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حين أن كل امرأة لديها أسلوبها الخاص في وضع المكياج، إلا أن هنالك أخطاءً شائعة قد تقع فيها بعض النساء أثناء تطبيق المكياج.كشفت فنانة المكياج سافرون هيوز، من شركة“فلوس آي لاشز”، عن بعض الأخطاء الشائعة التي يجب أن تتجنبها المرأة أثناء وضع المكياج، لتبدو أكثر شباباً.فيما يلي أهم هذه الأخطاء :



استخدام كريم الأساس السميك

بحسب سافرون، فإن وضع كريم أساس ثقيل وسميك، يمكنه تسليط الضوء على التجاعيد والخطوط الدقيقة عندما يستقر فيها.

وأوصت الخبيرة، النساء اللواتي يعانين من الخطوط الدقيقة باستخدام المنتجات التي تعتمد على الأمصال، لأنها لا تتكتل بنفس طريقة السائل أو الكريم.



تجاهل كريم الأساس

نوهت سافرون إلى أن كريم الأساس هو خطوة لا يجب تخطيها في روتين المكياج، لأنها يمكن أن تضيف دفعة من الترطيب الضرورية للبشرة.

وأوضحت أن كريم الأساس المصنوع من السيليكون يمكن أن يفعل العجائب لملء المناطق شديدة النسيج، مثل زاوية العينين أو في خطوط الابتسام.



مكياج العيون الثقيل

وتنصح سافرون بتجنب مكياج العيون الثقيل، لأن الألوان الداكنة تؤدي إلى انكماش العينين، وتخلق ظلالاً داكنة حولها، مما يعطي مظهراً وهمياً بالتعب.

وبدلاً من ذلك تنصح، فنانة المكياج، باختيار محدد عيون فاتح لجعل العينين أكثر بروزاً.



جل محدد العيون

وفيما يخص محدد العيون، تنصح سافرون، باستخدام منتجات أقلام الرصاص، بدلاً من الجل، لأنها تخلق مظهراً دخانياً رقيقاً.

أما بالنسبة للحواجب، توصي سافرون بالحواجب الأكثر امتلاءً، واستخدام الفرشاة بلطف لتشكيل الحاجبين بشكل طبيعي.

بهذه الطريقة، سيساعد شكل الحواجب على رفع الوجه وإظهاره بمظهر أكثر شباباً.



استخدام الألوان الداكنة على الشفاه

تنصح سافرون باستخدام أحمر شفاه مرطب، بدلاً من الألوان الداكنة ذات التركيبات غير اللامعة التي تسلط الضوء على التجاعيد، وإضافة لمسة من ملمع الشفاه لإكمال المظهر.



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