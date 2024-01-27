الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة جنين على حاجز تياسير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة فلسطينيين من قرى: عرانة ورمانة وعانين، في محافظة جنين، على حاجزين عسكريين .
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس أبو حنانة من قرية عرانة شمال شرق جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري بالقرب من رام الله، فيما اعتقلت الشبان: إبراهيم رياض تركمان، ونورس لطفي عوادين من رمانة، وليث واكد من عانين، أثناء مرورهم على حاجز عسكري بالقرب من تياسير في الأغوار .
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