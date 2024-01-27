الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة جنين على حاجز تياسير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة فلسطينيين من قرى: عرانة ورمانة وعانين، في محافظة جنين، على حاجزين عسكريين .



وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس أبو حنانة من قرية عرانة شمال شرق جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري بالقرب من رام الله، فيما اعتقلت الشبان: إبراهيم رياض تركمان، ونورس لطفي عوادين من رمانة، وليث واكد من عانين، أثناء مرورهم على حاجز عسكري بالقرب من تياسير في الأغوار .

