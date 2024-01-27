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توقعات برفع البنزين بنوعيه وتثبيت الديزل والكاز الشهر القادم

1/27/2024 6:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل، ارتفاع أسعار البنزين ( اوكتان 90) بقيمة قرش واحد وبنسبة 1%، وبنزين ( اوكتان 95) بقيمة 1.5 قرش بنسبة 1.3%، خلال تسعيرة المحروقات للشهر القادم.
وتوقع عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن يتم تثبيت أسعار الديزل والكاز.
وبيّن أن خام برنت ارتفع خلال الأسبوع الماضي 3 دولار، وانعكس هذا الارتفاع على توقعات أسعار المشتقات النفطية محليا للشهر القادم.
وأضاف أن ارتفاع سعر خام برنت إلى 83 دولار يعود لعدة اسباب ابرزها، التخوف من اطالة ازمة باب المندب واستمرار تعطل الملاحة لفترات طويلة مما قد يؤدي إلى نقص الإمدادات، انتعاش على الطلب الصيني مما يؤشر الى بداية تعافي النشاط الاقتصادي الصيني، وارتفع النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي بزيادة كبيرة بسبب زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية.




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