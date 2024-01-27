أمبري: تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق جنوب شرقي صلالة في سلطنة عمان

أمبري: تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق جنوب شرقي صلالة في سلطنة عمان
التاريخ
1/27/2024 6:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم السبت إن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.
وقالت أمبري في مذكرة "اقترب الزورق لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها" مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.
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