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أمبري: تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق جنوب شرقي صلالة في سلطنة عمان

1/27/2024 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم السبت إن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.


وقالت أمبري في مذكرة "اقترب الزورق لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها" مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.


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