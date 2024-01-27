صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
1/27/2024 6:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و257 والمصابين إلى 64 ألفا و797.
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