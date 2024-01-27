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صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

1/27/2024 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأعلنت عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و257 والمصابين إلى 64 ألفا و797.


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