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الفنان المصري محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

1/27/2024 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الخاص في منصة "X" (تويتر سابقاً)، عن حصوله على الجنسية السعودية، وذلك من خلال منشور قال فيه: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية... ولكن أكبر تكريم إني اتشرّفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وأضاف: "شكراً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية... شكراً للمملكة العربية السعودية".

لها

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