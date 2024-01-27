الفنان المصري محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الخاص في منصة "X" (تويتر سابقاً)، عن حصوله على الجنسية السعودية، وذلك من خلال منشور قال فيه: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية... ولكن أكبر تكريم إني اتشرّفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".
وأضاف: "شكراً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية... شكراً للمملكة العربية السعودية".
لها
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