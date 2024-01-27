الاحتلال يصيب موظفين من شركة الاتصالات الفلسطينية بالرصاص

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب موظفان من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية، ظهر اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهما في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة.
كما دمرت آليات الاحتلال معدات الصيانة المتخصصة (جرافة + سيارات التنسيق والعمل).
يذكر أن طواقم شركة الاتصالات تعرضت أكثر من مرة سابقاً للاستهداف المباشر رغم التنسيق المسبق مع الجهات والمؤسسات الدولية المختصة في ذلك، وكان اثنان من المهندسين المختصين قد استشهدا، وأصيب عدد آخر بجروح، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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