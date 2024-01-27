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الاحتلال يصيب موظفين من شركة الاتصالات الفلسطينية بالرصاص

1/27/2024 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب موظفان من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية، ظهر اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهما في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة.


كما دمرت آليات الاحتلال معدات الصيانة المتخصصة (جرافة + سيارات التنسيق والعمل).


يذكر أن طواقم شركة الاتصالات تعرضت أكثر من مرة سابقاً للاستهداف المباشر رغم التنسيق المسبق مع الجهات والمؤسسات الدولية المختصة في ذلك، وكان اثنان من المهندسين المختصين قد استشهدا، وأصيب عدد آخر بجروح، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.


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