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مشاهد للطائرة الإسرائيلية من نوع كواد كابتر التي أسقطتها سرايا القدس

1/27/2024 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثقت سرايا القدس مشاهد للطائرة الإسرائيلية من نوع "كواد كابتر" التي أسقطتها في سماء البريج خلال تنفيذها مهمة استخبارية




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