مشاهد للطائرة الإسرائيلية من نوع كواد كابتر التي أسقطتها سرايا القدس

مشاهد للطائرة الإسرائيلية من نوع كواد كابتر التي أسقطتها سرايا القدس
التاريخ
1/27/2024 6:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثقت سرايا القدس مشاهد للطائرة الإسرائيلية من نوع "كواد كابتر" التي أسقطتها في سماء البريج خلال تنفيذها مهمة استخبارية
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