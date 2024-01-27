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مدفيديف يصف تحرير لينينغراد بأنه مصدر للشجاعة والصمود

1/27/2024 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في يوم الذكرى الثمانين لتحرير لينينغراد من الحصار، إنه يجب المحافظة بعناية على هذا الإنجاز العظيم.


وكتب مدفيديف في شبكة التواصل الاجتماعي VK، أن طرد القوات النازية من حول المدينة يعتبر مصدرا للشجاعة والمثابرة في الكفاح ضد قوى الفاشية الجديدة.
وأضاف أن الذكرى الثمانين للرفع الكامل للحصار عن لينينغراد، تعتبر حدثا مهما لكل روسيا، وهي تذكير حي لواحدة من أفظع مآسي الحرب العالمية الثانية وأحد أعظم مآثر التاريخ الشعب السوفييتي.


وذكر مدفيديف بأن المدينة تعرضت خلال 900 يوم وليلة تقريبا، للقصف المستمر، ومات مئات الآلاف من المدنيين بسبب الجوع والقصف.


وقال: "يحاول نظام كييف بدعم من الغرب، تحدي ليس روسيا فحسب، بل العالم المتحضر برمته. لكن نحن سنبذل كل الجهود حتى يختفي أعداؤنا من على وجه الأرض إلى الأبد، مثلما حدث قبل 80 عاما".

RT

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