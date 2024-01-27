أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء تحتفظ بلقب أستراليا للتنس بالفوزعلى الصينية تشينغ قينوين



فازت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء على منافستها الصينية تشينغ قينوين 6-3 و6-2 لتحتفظ بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وبهذا أصبحت المصنفة الثانية سبالينكا أول لاعبة تحتفظ باللقب في ملاعب ملبورن بارك منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2013.

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