أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء تحتفظ بلقب أستراليا للتنس بالفوزعلى الصينية تشينغ قينوين

أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء تحتفظ بلقب أستراليا للتنس بالفوزعلى الصينية تشينغ قينوين
التاريخ
1/27/2024 6:00:44 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فازت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء على منافستها الصينية تشينغ قينوين 6-3 و6-2 لتحتفظ بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.
وبهذا أصبحت المصنفة الثانية سبالينكا أول لاعبة تحتفظ باللقب في ملاعب ملبورن بارك منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2013.
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