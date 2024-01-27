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أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء تحتفظ بلقب أستراليا للتنس بالفوزعلى الصينية تشينغ قينوين

1/27/2024 6:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


فازت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء على منافستها الصينية تشينغ قينوين 6-3 و6-2 لتحتفظ بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وبهذا أصبحت المصنفة الثانية سبالينكا أول لاعبة تحتفظ باللقب في ملاعب ملبورن بارك منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2013.

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