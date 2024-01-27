ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 26257 شخصاً منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26257 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.
وأكدت الوزارة مقتل 174 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة، كما أشارت إلى إصابة 64797 شخصا بجروح منذ اندلاع الحرب، فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاض ولا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إليهم.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN27012024000110011019ID1107775226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.