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ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 26257 شخصاً منذ بدء الحرب

1/27/2024 6:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26257 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة مقتل 174 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة، كما أشارت إلى إصابة 64797 شخصا بجروح منذ اندلاع الحرب، فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاض ولا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إليهم.


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