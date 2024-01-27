منذ عام 2000..سجل الفائزات بفردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

فيما يلي سجل الفائزات بمسابقة فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ عام 2000.

2024 أرينا سبالينكا من روسيا البيضاء

2023 أرينا سبالينكا من روسيا البيضاء

2022 الأسترالية آشلي بارتي

2021 اليابانية نعومي أوساكا

2020 الأمريكية صوفيا كينين

2019 اليابانية نعومي أوساكا

2018 الدنمركية كارولين فوزنياكي

2017 الأمريكية سيرينا وليامز

2016 الألمانية أنجليك كيربر

2015 الأمريكية سيرينا وليامز

2014 الصينية لي نا

2013 فيكتوريا أزارينكا من روسيا البيضاء

2012 فيكتوريا أزارينكا من روسيا البيضاء

2011 البلجيكية كيم كليسترز

2010 الأمريكية سيرينا وليامز

2009 الأمريكية سيرينا وليامز

2008 الروسية ماريا شارابوفا

2007 الأمريكية سيرينا وليامز

2006 الفرنسية أميلي موريسمو

2005 الأمريكية سيرينا وليامز

2004 البلجيكية جوستين هينان

2003 الأمريكية سيرينا وليامز

2002 الأمريكية جنيفر كابرياتي

2001 الأمريكية جنيفر كابرياتي

2000 الأمريكية لينزي دافنبورت

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