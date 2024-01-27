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منذ عام 2000..سجل الفائزات بفردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

1/27/2024 6:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فيما يلي سجل الفائزات بمسابقة فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ عام 2000.

2024 أرينا سبالينكا من روسيا البيضاء
2023 أرينا سبالينكا من روسيا البيضاء
2022 الأسترالية آشلي بارتي
2021 اليابانية نعومي أوساكا
2020 الأمريكية صوفيا كينين
2019 اليابانية نعومي أوساكا
2018 الدنمركية كارولين فوزنياكي
2017 الأمريكية سيرينا وليامز
2016 الألمانية أنجليك كيربر
2015 الأمريكية سيرينا وليامز
2014 الصينية لي نا
2013 فيكتوريا أزارينكا من روسيا البيضاء
2012 فيكتوريا أزارينكا من روسيا البيضاء
2011 البلجيكية كيم كليسترز
2010 الأمريكية سيرينا وليامز
2009 الأمريكية سيرينا وليامز
2008 الروسية ماريا شارابوفا
2007 الأمريكية سيرينا وليامز
2006 الفرنسية أميلي موريسمو
2005 الأمريكية سيرينا وليامز
2004 البلجيكية جوستين هينان
2003 الأمريكية سيرينا وليامز
2002 الأمريكية جنيفر كابرياتي
2001 الأمريكية جنيفر كابرياتي
2000 الأمريكية لينزي دافنبورت

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