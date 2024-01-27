منذ عام 2000..سجل الفائزات بفردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

(MENAFN
- Al-Bayan)
فيما يلي سجل الفائزات بمسابقة فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ عام 2000.
2024 أرينا سبالينكا من روسيا البيضاء
2023 أرينا سبالينكا من روسيا البيضاء
2022 الأسترالية آشلي بارتي
2021 اليابانية نعومي أوساكا
2020 الأمريكية صوفيا كينين
2019 اليابانية نعومي أوساكا
2018 الدنمركية كارولين فوزنياكي
2017 الأمريكية سيرينا وليامز
2016 الألمانية أنجليك كيربر
2015 الأمريكية سيرينا وليامز
2014 الصينية لي نا
2013 فيكتوريا أزارينكا من روسيا البيضاء
2012 فيكتوريا أزارينكا من روسيا البيضاء
2011 البلجيكية كيم كليسترز
2010 الأمريكية سيرينا وليامز
2009 الأمريكية سيرينا وليامز
2008 الروسية ماريا شارابوفا
2007 الأمريكية سيرينا وليامز
2006 الفرنسية أميلي موريسمو
2005 الأمريكية سيرينا وليامز
2004 البلجيكية جوستين هينان
2003 الأمريكية سيرينا وليامز
2002 الأمريكية جنيفر كابرياتي
2001 الأمريكية جنيفر كابرياتي
2000 الأمريكية لينزي دافنبورت
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