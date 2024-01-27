شارك بالنهائيات القارية بعمر 16 عاماً و131 يوماً...طلال حاجي يدخل التاريخ ويطمح باللقب الرابع لمنتخب السعودية

كانت لحظة تاريخية، عندما دخل المهاجم السعودي الشاب إلى أرض الملعب كبديل، في المباراة التي جمعت بين السعودية وتايلاند يوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية، حيث سجل اللاعب مشاركته بالنهائيات القارية وهو يبلغ من العمر 16 عاماً و131 يوماً.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 0-0، لتتربع السعودية على صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات.

وكان اللاعب الموهوب قريباً من تسجيل هدف في المباراة، عندما ارتقى لتمريرة ناصر الدوسري العرضية ولعب كرة رأسية تألق الحارس التايلاندي سارانون انوين في التصدي لها.



وبعد نهاية المباراة، قال حاجي في تصريح خاص بالموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: بارك لفريقنا التأهل إلى دور الـ16، ونأمل أن يكون القادم أفضل.



وأضاف: شعوري لا يوصف لاستدعائي إلى المنتخب الوطني في كأس آسيا، حيث أحصل على تحفيز من زملائي اللاعبين، ومن المدرب، وأمل أن تكون الفترة المقبلة لي مع الفريق أفضل.

وكشف: بالتأكيد لا بد لي

الكثير التعلم من خلال التواجد إلى جانب أمثال هؤلاء اللاعبين من أصحاب الخبرة في صفوف منتخب السعودية، وآمل أن نتمكن من الفوز بلقب البطولة.

وشدد اللاعب الذي لم يكن قد ولد بعد عندما توجت السعودية بلقب كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه عام 1996: نأمل أن نتمكن في هذه النسخة من تحقيق لقب كأس آسيا الذي غاب عن السعودية لمدة 28 عاماً.

كما تحدث حاجي عن مقدار الاستفادة التي يحققها من خلال اللعب إلى جانب العديد من النجوم العالميين في الدوري السعودي: لا بد أن نتعلم من اللاعبين المحترفين العالميين في السعودية على عدة جوانب، حيث نتعلم منهم الانضباط في الملعب، ونأمل أن يساعدنا هذا على تحقيق المزيد من الألقاب.

وقد أشاد روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي بقدرات حاجي، وقال: طلال حاجي لاعب صغير جداً، وهو يمتلك قدرات جيدة للغاية.

وأردف بالقول: أعتقد أن تواجده معنا سيمنحه خبرة كبيرة، ونأمل أن يتمكن من مواصلة خوض المباريات مع الفريق في هذه البطولة.

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