بعد تكرار فوزه عليه..رديف اتحاد كلباء بطلاً لدوري كرة قدم الصالات عبر بوابة البطائح

توج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي أمس الخميس، فريق اتحاد كلباء بطلاً لدوري الرديف لكرة قدم الصالات لموسم 2024-2023 في المباراة التي أقيمت بينهما في الصالة الرياضية بنادي البطائح بعد تكرار فوزه عليه في المباراة الثانية للنهائي بنتيجة 3-4 وكان قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 2-3 ليتوج بطلاً لدوري كرة قدم الصالات.

وسجل لفريق كلباء كل من عبدالله البلوشي عند الدقيقة 15والدقيقة40 وعلي جمعه في الدقيقتين 16،17، بينما سجل للبطائح كل من علي الحمادي في الدقيقة 4 وعثمان خميس في الدقيقة 22و24 وليتوج كلباء بطلاً للدوري..

ومن جانبه أشاد راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي باللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق، قائلاً نهدي هذه البطولة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ،حفظه الله، مثمناً دعمه المتواصل للأندية بالإمارة كما قدم شكره للشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان ورئيس النادي وأخيه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء ونائب رئيس النادي على الدعم والثقة والوقوف مع مجلس الإدارة والمتابعة الدائمة، كما توجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي مشيداً بالدعم الدائم للنادي وأنديه الإمارة مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس مما ساهم في نجاح دوري الرديف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز