تحمل التصنيف A..بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية تنطلق غدا من نادي العين



برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع؛ تنطلق مساء يوم غد بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، فعاليات النسخة الثالثة لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2024.

وتنظم البطولة، التي تحمل التصنيف "A"، جمعية الإمارات للخيول العربية وفقاً للوائح المنظمة الأوروبية للخيول العربية "إيكاهو"، وتستقطب 261 من أنقى سلالات الخيول العربية من داخل الدولة ومن أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتستهل الفعاليات، مساء غد، بشوط فئة المهرات عمر سنة مكون من قسمين "أ، ب"، يليه الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين وهو مكون من قسمين "أ، ب"، ثم المهرات عمر 3 سنوات من قسمين "أ، ب" أيضا.





وتفتتح منافسات اليوم الثاني "الاثنين"، بفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق مقسمة إلى 3 أقسام "أ، ب، ج"، ثم تبدأ منافسات الذكور بفئة الأمهار عمر سنة مكون من قسمين "أ، ب"، ويليه الشوط الثاني للأمهار عمر سنتين وهو أيضا مكون من قسمين "أ، ب" ثم تختتم منافسات اليوم الثاني بالقسم "أ" لفئة الأمهار عمر 3 سنوت .

وتبدأ منافسات اليوم الثالث والأخير "الثلاثاء"، بالقسم "ب" للأمهار عمر 3 سنوات، ثم فئة الفحول وهي مكونة من 4 أقسام "أ، ب، ج، د"، ثم تقام بعد ذلك البطولات النهائية الست، المهرات عمر سنة، والمهرات، والأفراس، والأمهار عمر سنة، والأمهار، والفحول.

وكانت بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، التي انطلقت نسختها الأولى في 2020، قد عززت مكانتها ضمن الأحداث الكبرى في عالم بطولات جمال الخيل العربية، ووجدت أصداء عالمية واسعة وسط ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة بمشاركة أفضل الخيول العالمية.

وأكد سعادة محمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن بطولة الشراع الدولية، التي تقام برعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أصبحت من أهم البطولات العالمية واستقطبت خلال نسختيها الماضيتين نخبة مميزة من الخيول القوية من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن البطولة تأتي لتعزيز وترسيخ الدعم الإماراتي الكبير للخيل العربية بتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن البطولة تشكل إضافة كبيرة لروزنامة عروض الخيل العربية في الدولة والتي أصبحت تجذب اهتمام كل الملاك والمربين داخل الدولة وخارجها.

وتوجه الحربي، بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على اهتمامها ورعايتها لمختلف أنشطة الفروسية، خاصة عروض الخيل العربية.

وقال الحربي، إن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة العين بطولة دولية للخيل العربية، وذلك بهدف نشر فعاليات الخيل العربية في مختلف مدن إمارة أبوظبي باعتبار الفروسية من الأنشطة المهمة المتعلقة بتراث وتقاليد أهل الإمارات.

واختتم الحربي، حديثه، بأن جميع فرق العمل واللجان الفنية والتنظيمية أكملت استعداداتها لإخراج الحدث في أبهى صورة وفقا لأعلى المعايير العالمية.

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