طيران استطلاعي إسرائيلي يحلق بعمق غير اعتيادي فوق جنوب لبنان

حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، اليوم السبت، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان، وصولا إلى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط".

وذكرت الوكالة أن "مدفعية العدو الاسرائيلي قصفت بعد منتصف الليلة الماضية أطراف بلدات القطاعين الغربي والأوسط المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة صعودا حتى بلدة رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط".



وأشارت إلى أن "العدو الاسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الاحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم التوت وعلما الشعب".

وكانت مصادر أمنية لبنانية أفادت بمقتل أربعة مسلحين، على الأقل، من حزب الله وإصابة ثلاثة آخرين مساء أمس الجمعة عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر لبنانية، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.





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