زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غربي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بحر إيجة غربي تركيا، دون ورود تقارير عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



وحددت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مركز الزلزال، قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير حيث وقع في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كيلومترات.





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