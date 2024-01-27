زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غربي تركيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بحر إيجة غربي تركيا، دون ورود تقارير عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وحددت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مركز الزلزال، قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير حيث وقع في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كيلومترات.
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