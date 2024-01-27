شرطة أبوظبي: 109 آلاف شخص استفادوا من التوعية بمخاطر المخدرات 2023

استفاد 109.309 ألف شخص من 248 فعالية ومحاضرة توعوية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي خلال عام 2023 استهدفت جميع شرائح المجتمع وركزت على التعريف بالمواد المخدرة، وأسباب التعاطي والأضرار الصحية والجسدية، وعوامل الخطورة وكيفية الوقاية من مخاطر هذه السموم.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير وتقديم مختلف برامج التوعية المجتمعية والأمنية، لمواجهة آفة المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.

ولفت إلى حرص المديرية على إطلاق مبادرات وحملات عبر وسائل الإعلام المختلفة للوصول الى أكبر شريحة من المجتمع وتعزيز الوعي حول مخاطر الآفة، وترسيخ القيم المجتمعية حول رفض المخدرات وآفاتها والتعريف بمرض الإدمان وفهم طبيعته لتقديم الدعم اللازم من قبل الأسرة والمجتمع والتوعية بالوقاية من خطر التعاطي.

وأكد أهمية تضافر جهود الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع انتشار المخدرات، موضحاً أنها آفة عالمية، تحتاج إلى التعاون الدولي للقضاء عليها، وحث على تكثيف الحملات والمبادرات الوقائية والتوعوية إلى جانب تعزيز وتأهيل سلوك المدمنين بعد تلقيهم العلاج ودمجهم في المجتمع.

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