Saturday, 27 January 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة أبوظبي: 109 آلاف شخص استفادوا من التوعية بمخاطر المخدرات 2023

1/27/2024 5:20:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استفاد 109.309 ألف شخص من 248 فعالية ومحاضرة توعوية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي خلال عام 2023 استهدفت جميع شرائح المجتمع وركزت على التعريف بالمواد المخدرة، وأسباب التعاطي والأضرار الصحية والجسدية، وعوامل الخطورة وكيفية الوقاية من مخاطر هذه السموم.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير وتقديم مختلف برامج التوعية المجتمعية والأمنية، لمواجهة آفة المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.

ولفت إلى حرص المديرية على إطلاق مبادرات وحملات عبر وسائل الإعلام المختلفة للوصول الى أكبر شريحة من المجتمع وتعزيز الوعي حول مخاطر الآفة، وترسيخ القيم المجتمعية حول رفض المخدرات وآفاتها والتعريف بمرض الإدمان وفهم طبيعته لتقديم الدعم اللازم من قبل الأسرة والمجتمع والتوعية بالوقاية من خطر التعاطي.

وأكد أهمية تضافر جهود الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع انتشار المخدرات، موضحاً أنها آفة عالمية، تحتاج إلى التعاون الدولي للقضاء عليها، وحث على تكثيف الحملات والمبادرات الوقائية والتوعوية إلى جانب تعزيز وتأهيل سلوك المدمنين بعد تلقيهم العلاج ودمجهم في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN27012024000110011019ID1107775202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث