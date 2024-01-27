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قسم السيارات ذاتية القيادة في جنرال موتورز يخضع لتحقيق بعد حادث سيارة

1/27/2024 5:20:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات أن قسم السيارات، ذاتية القيادة، التابع لها، / كروز/، يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل وهيئة "الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية، بعد وقوع حادث في الثاني من أكتوبر الماضي، يتعلق بسيارات أجرة ذاتية القيادة من انتاج الشركة.

وكانت امرأة، صدمتها في بادئ الأمر، سيارة يقودها إنسان، ثم تم جرها لمسافة حوالي سبعة أمتار، من قبل سيارة أجرة ذاتية القيادة، تابعة للشركة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وبعد الحادث، حاول مسؤولو قسم السيارات ذاتية القيادة مشاركة تفاصيل حول الحادث مع الجهات الرقابية، من خلال مقطع فيديو، لكن بسبب "مشكلات فنية معينة"، لم تتمكن الجهات الرقابية من مشاهدة الفيديو بشكل واضح.

ولم يتمكن أيضا قسم السيارات، ذاتية القيادة من تقديم وصف شفهي للحادث إلى الجهات الرقابية. وفي مدونة لها، ذكرت شركة "جنرال موتورز" أن تقرير التحقيق الصادر عن شركة المحاماة "كوين إيمانويل" لم يكشف أي دليل بأن المسؤولين التنفيذيين لقسم السيارات ذاتية القيادة ولا الموظفين، في القسم قد ضللوا أو أخفوا أي تفاصيل عن الجهات الرقابية بشكل متعمد.

وكشف تقرير آخر من قبل شركة "إكسبوننت" للهندسة أن السيارة الأجرة ذاتية القيادة، حددت أن اصطدامها بالمرأة كان اصطداما جانبيا، حسب منشور المدونة وعدل قسم السيارات ذاتية القيادة لاحقا برامجه.

وخلصت التقارير إلى أن قسم السيارات ذاتية القيادة فشل في التعامل مع الحادث بشكل صحيح، بسبب "العمليات الداخلية غير الكافية وغير المنسقة والأخطاء في الحكم وسوء فهم أساسي للمتطلبات التنظيمية والتوقعات التنظيم".


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