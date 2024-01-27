حرائق الغابات في كولومبيا تدمر 17 ألف هكتار

أتت حرائق غابات على أكثر من 17 ألف هكتار في كولومبيا منذ نوفمبر، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة، فيما تواجه البلاد أكثر أشهر يناير حرا منذ عقود.

وسُجِّل أكثر من 340 حريقا في تلك الفترة مهدت لها فترات طويلة من الجفاف ودرجات حرارة مرتفعة قياسية وظاهرة إل نينيو المناخية على ما قالت وزيرة البيئة سوزانا محمد، مضيفة أن 26 حريقا ما زالت مشتعلة.

ومنذ الاثنين، تكافح كولومبيا حرائق عدة قرب العاصمة، بما فيها حرائق في الجبال المطلة على بوغوتا، ونصحت السلطات السكان الذين يعيشون في محيط المناطق المتضررة بتجنب الخروج بسبب سوء نوعية الهواء.

وقالت وزيرة البيئة في مؤتمر صحافي "اليوم، هناك حريق في نيفادا ديل كوكوي"، وهي محمية طبيعية تقع على مسافة نحو 250 كيلومترا شمال شرق بوغوتا.

وأضافت أن ألسنة اللهب كانت عند نقطة "مرتفعة جدا" في المحمية وبالتالي أرسلت مروحية لتقييم الوضع.

ويشتعل حريق على مسافة تبعد حوالي 900 متر من حي إل بارايسو شرق بوغوتا.

وأفاد الصليب الأحمر الكولومبي في بوغوتا على منصة إكس أنه يعالج بعض السكان المتضررين من دخان الحرائق.

وأعلن الرئيس غوستافو بيترو هذا الأسبوع حالة "كارثة طبيعية" ما يسمح بتحويل أموال مخصصة لميزانيات أخرى إلى مكافحة الحرائق واحتوائها ودعا إلى المساعدة الدولية.

وعادت الحركة في مطار إلدورادو الدولي في بوغوتا إلى طبيعتها الجمعة بعدما أثرت قيود في اليوم السابق على 138 رحلة.

ويتوقع أن يكون يناير الحالي أكثر هذه الأشهر حرا منذ 30 عاما، وفق غيسليان إيشتيفيري، مديرة معهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية في كولومبيا.

وحذّرت من أن فبراير قد يشهد ارتفاعا إضافيا في درجات الحرارة ولن تهطل الأمطار قبل مارس لتساعد في "تخفيف" تداعيات الحر الشديد.

وتحقق السلطات فيما إذا كانت الحرائق متعمدة وأوقفت الشرطة 26 شخصا لارتكابهم "جرائم تتعلق بإشعال حرائق".





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