هامان: على الاتحاد الألماني أن يمنح كلوب بعض الوقت إذا أراد له أن يتولى تدريب المنتخب

ربما يرحل يورجن كلوب عن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري، ولكن ديتمر هامان، لاعب المنتخب الألماني السابق، يعتقد أنه يتعين على الاتحاد الألماني أن يمنحه الوقت الكافي لاستعادة طاقته قبل أن يسعى للتعاقد معه لتدريب المنتخب الأول.

وصدم كلوب عالم كرة القدم أمس الجمعة، عندما قال إنه لم يعد لديه "طاقة" لتدريب ليفربول، وذلك بعدما قضى تسعة أعوام في مهمته، توج خلالها الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتولى يوليان ناجلسمان حاليا تدريب المنتخب الألماني، ولكن عقده يمتد فقط حتى بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا في يونيو المقبل.

ورغم أن منصب المدير الفني للمنتخب الألماني قد يصبح خاليا في يوليو المقبل، يعتقد هامان أنه يتعين على الاتحاد الألماني أن يحترم رغبة كلوب في الحصول على "حياة طبيعية" لفترة وبعدها يبدأ التفاوض معه.

وقال لاعب ليفربول السابق لشبكة "سكاي" :" ربما يمكن للاتحاد الألماني تعيين مدرب مؤقت لمدة عام إذا استقال ناجلسمان عقب بطولة أمم أوروبا، حتى لو كان هذا ليس أمرا مثاليا".

وأضاف :"ولكن إذا كان بالإمكان التعاقد مع يورجن كلوب، ربما يجب انتظاره لمدة عام، لكي يتمكن من تدريب المنتخب الألماني في 2025 قبل عام من كأس العالم".

ويتعين على الاتحاد الألماني أن يكون نشيطا في مساعيه للحصول على خدمات كلوب، خاصة وأن الأندية الكبرى في أنحاء العالم ستسعى للتعاقد معه، رغم أنه قال إنه لن يقوم بتدريب أي فريق إنجليزي مرة أخرى.

وأضاف هامان :" كلوب كان واحدا من أفضل المدربين على مدار آخر 10 أو 20 عاما، ولا يجب أن تنسى أن لدينا مواهب فردية مذهلة في ألمانيا".

وقال إنه رغم تراجع نتائج المنتخب الألماني كفريق في السنوات الأخيرة، تظل الجودة موجودة.

وفتح الاتحاد الألماني لكرة القدم الباب أمام إمكانية التعاقد مع كلوب، حيث فال روني زميرمان، نائب رئيس الاتحاد :" لا اعتقد حتى أننا بحاجة لمناقشة حقيقة أن يورجن كلوب مدرب ذكي، يمكنه أن يكون مرشحا لتدريب المنتخب الوطني".

وأضاف :"حاليا، اتمنى تحقيق نتائج طيبة في بطولة أمم أوروبا رغم كل الصعاب. ليس لدينا فرصة، وليس لدينا ما نخسره".

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