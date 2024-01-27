الأرجنتيني ماتياس سولي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي يرفض عرض الاتحاد السعودي

رفض الأرجنتيني ماتياس سولي، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، المعار لنادي فروسينوني، عرض نادي الاتحاد السعودي الذي تلقاه خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل

30 مليون يورو.

وقال الأرجنتيني مارتن جواستاديسينو، وكيل اللاعب، في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، نشرتها اليوم السبت :"اللاعب رفض عرض الاتحاد، يريد أوروبا فقط، هذه رغبتنا الحالية الاستمرار في أوروبا".

وكانت وسائل إعلام إيطالية كشفت عن عرض رسمي من اتحاد جدة أمس الجمعة، وصل إلى نادي يوفنتوس لشراء عقد اللاعب الأرجنتيني، صاحب الـ 20 عامًا، مقابل 30 مليون يورو.

وأضاف وكيل اللاعب :"النادي الإيطالي سيرى خلال الأيام المقبلة الوجهة الأفضل لسولي، الذي تنتهي إعارته مع فريقه فروسينوني نهاية الموسم الجاري".

ونجح سولي خلال الموسم الجاري في التسجيل رفقة يوفنتوس وفروسينوني بالدوري والكأس تسعة أهداف، ويحظى باهتمام أندية أوروبية عديدة.

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