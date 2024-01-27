قوة الدولار تهبط بأسعار الذهب عالمياً للأسبوع الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع.
وخلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 0.54% لتصل إلى مستوى 2018.25 دولارا للأونصة.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14 % خلال الأسبوع الماضي، ليتحرك قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
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