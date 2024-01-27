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قوة الدولار تهبط بأسعار الذهب عالمياً للأسبوع الثاني على التوالي

1/27/2024 5:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع.
وخلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 0.54% لتصل إلى مستوى 2018.25 دولارا للأونصة.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14 % خلال الأسبوع الماضي، ليتحرك قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.




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