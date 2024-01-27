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النفط عند أعلى مستوى في شهرين بعد ارتفاع أسبوعي كبير

1/27/2024 5:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب.
كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.
حقق الخامان مكاسب أسبوعية تجاوزت ستة بالمئة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.35 % لتصل إلى مستوى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية، الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 6.50 % إلى 78.01 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ نوفمبر.




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