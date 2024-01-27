Saturday, 27 January 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلا منافس.. الصين على عرش الطاقة الشمسية عالميا في 2023

1/27/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خلال العام 2023، أضافت الصين إلى قدراتها من الطاقة المتجددة، وتحديدا من مصادر الطاقة الشمسية، أكثر مما تمتلكه أي دولة أخرى، وذلك في عام واحد، مما يعزز من قدرات الصين على توليد الطاقة الشمسية، والذي يسبق دول العالم بفارق ضخم.
وقالت إدارة الطاقة الوطنية الصينية في بيان، إن الصين أضافت 216.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية في العام الماضي فقط، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 87.4 غيغاواط في عام 2022.
وهذه القدرات المضافة، أكثر من القدرات الإجمالية التي تمتلكها الولايات المتحدة البالغة 175.2 غيغاواط، وهي ثاني أكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم، وفقًا لتقديرات "بلومبرغ إن إي إف".
وأضافت الصين 75.9 غيغاواط من طاقة الرياح، ارتفاعًا من 37.6 غيغاواط العام الماضي، وهو رقم قياسي أيضًا.
الطفرة في استخدام الطاقة النظيفة في الصين، الدولة المسؤولة عن الجزء الأكبر من التلوث في العالم، ساعدت في زيادة اعتماد العالم على مصادر الطاقة المتجددة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 510 غيغاواط في العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الدول تقترب من المسار اللازم لتحقيق الهدف المحدد في مؤتمر الأطراف COP28 لزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030.
وذكر تقرير "بلومبرغ" أن الصين على الأرجح تستحوذ على 58% من منشآت الطاقة الشمسية العالمية و60% من طاقة الرياح العالمية، وذلك خلال العام الماضي.




MENAFN27012024000208011052ID1107775160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث