Saturday, 27 January 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل ترحب بقرار واشنطن تعليق تمويل الأونروا

1/27/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال إن الوكالة لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب.


وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أمس الجمعة أن واشنطن "ستعلق مؤقتا" التمويل الجديد للأونروا على خلفية اتهام الحكومة الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم "طوفان الأقصى".


MENAFN27012024000208011052ID1107775158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث