إسرائيل ترحب بقرار واشنطن تعليق تمويل الأونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال إن الوكالة لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أمس الجمعة أن واشنطن "ستعلق مؤقتا" التمويل الجديد للأونروا على خلفية اتهام الحكومة الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم "طوفان الأقصى".
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